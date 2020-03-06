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Підозрюваному у тендерних розкрадання топ-чиновнику УЗ можуть заарештувати майно

Новини » Транспорт     06.03.2020 - 14:36
Підозрюваному у тендерних розкрадання топ-чиновнику УЗ можуть заарештувати майно
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майно топ-чиновника УЗ готуються заарештувати за позовом САП

Майно глави філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Максима Міняйла можуть заарештувати за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це пише Delo.ua з посиланням на рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозрюваному у тендерних розкрадання топ-чиновнику УЗ можуть заарештувати майно

Як повідомляється, виробництво стосується переплати за вугілля на суму близько 30 млн грн. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в четвер, 5 березня, розглянула питання про арешт майна Міняйло у справі, яку веде Спеціалізована антикорупційна прокуратура (номер справи у суді - 991/1241/20 від 24.02.2020, номер виробництва Апеляційної палати - 11-сс/991/189/20).

Нагадаємо, як писали журналісти BIHUS.infoу січні 2020 року за заявою юристів проекту "Тисни", Національне антикорупційне бюро початок розслідування про ймовірну розтраті 31 млн грн чиновниками і "Пасажирської компанії" при закупівлі вугілля. Мова йшла про те, що протягом 2019 "Укрзалізниця" переплатила цю суму 4-му компаніям - "НВП Бізнес-Альянс", "Праймтехпостач", "Вуглеторфзбагачення", "Паливторг" при закупівлі вугілля кам'яного марки ДГ 13-100. Справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як писала "Економічна правда", 3 лютого НАБУ провело в "Пасажирської компанії" обшуки у справі про закупівлі вугілля. Сума, яка фігурувала в цьому виробництві - 28 млн грн, фігурантами справи виступили вже згадана компанія "Праймтехпостач" та її афілійована структура "Коларес Брокерс".

Крім того, за час роботи Міняйло "Пасажирська компанія" неодноразово ставав фігурантом публікацій про порушення при проведенні тендерних закупівель товарів і послуг за завищеними цінами. Перед звільненням екс-глава УЗ Євген Кравцов продовжив Міняйло контракт ще на рік.

Як раніше повідомлялося в ЗМІ, Міняйло міг пропонувати підприємствам закуповувати на них за завищеними цінами товари, послуги і роботи для УЗ, а потім перепродувати, залишаючи "маржу" на підприємствах сфери впливу "пасажирського" філії., що є порушенням закону, оскільки перепродувати що-небудь таким компаніям забороняється.

УЗ призначила більше 20 додаткових поїзда до 8 березня Ціни на залізничні квитки зросли з 1 березня
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