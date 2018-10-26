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Підозрюваному в розсилці бомб у США пред'явили звинувачення

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 23:20
Фото: підозрюваний Цезар Сайока (twitter.com/rodkelly50)
Фото: підозрюваний Цезар Сайока (twitter.com/rodkelly50)

Йому загрожує до 58 років тюремного ув'язнення

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс повідомив, що 56-річному Цезарю Сайока, який підозрюється у відправці вибухонебезпечних посилок, було пред'явлено звинувачення за п'ятьма федеральним пунктам серед яких незаконна відправка вибухових речовин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Сешнс розповів, що підозрюваному загрожує до 58 років тюремного ув'язнення. Він звинувачується у відправці понад десяти трубних бомб поштою представникам демократичної партії, серед яких екс-президент США Барак Обама.

Також директор ФБР Крістофер Рей заявив, що надіслані бомби демократам "не були обманом". Він розповів, що кожна з бомб містила матеріали, що могли реагувати і викликати потенційний вибух. Федеральна влада змогла встановити 13 саморобних вибухових пристроїв, але жодне з них не вибухнуло.

Повідомляється, що Цезар Сайока є затятим прихильником президента США Дональда Трампа, а також шанувальником теорій змови.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у США затримали підозрюваного в розсилці посилок з бомбами. Співробітники Федерального бюро розслідувань затримали підозрюваного у причетності до розсилці посилок з бомбами критикам американського президента Дональда Трампа.

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