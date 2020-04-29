Подозреваемому в похищении двух активистов Майдана продлили меру пресечения

Подозреваемому в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко продлили меру пресечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу в Facebook.

Сообщается, что подозреваемому продлили содержание под стражей до 27 июня этого года.

"Подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко Навотному сегодня продлили содержание под стражей до 27.06.2020", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ходатайство о продлении меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Мисливого отложили.

"Ходатайство о продлении меры пресечения в отношении подозреваемого Мисливого отложили из-за неявки адвокатов до завтра 30.04.2020", - информирует Адвокатская совещательная группа.

Напомним, в марте правоохранители задержали подозреваемого по делу о похищении Вербицкого и Луценко. По словам адвоката Евгении Закревской, задержали Сергея Мисливого - подозреваемого в деле об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко. Он ранее был объявлен в международный розыск Интерпола.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в деле о похищении двух активистов Майдана подозрение объявили участнику преступной организации. Тогда в 2014 году после многодневных пыток их бросили в лесу, Вербицкий от полученных травм скончался.

Ранее также сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко фигурирует в материалах дела об убийстве майдановца Юрия Вербицкого.