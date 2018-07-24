Подозреваемому в незаконной переправке моряков через госграницу избрали меру пресечения

Моряков незаконно переправляли в АР Крым, а оттуда в Молдову и Танзанию

Подозреваемого в незаконном переправлении моряков через государственную границу в Молдову и Танзанию задержали и избрали ему меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В 2017 году правоохранителям удалось задокументировать и прекратить противоправную деятельность организованной группы, члены которой в течение 2015-2017 годов организовали канал незаконной переправки моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной Российской Федерацией территории полуострова Крым для дальнейшего трудоустройства.

10 июля 2018 года одного из организаторов, жителя г. Херсона, объявили в розыск.

"...досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, имея трудовой стаж в области морского судоходства и находясь на должности директора одной из крюинговых компаний, что специализируется на подборе и трудоустройстве моряков на суда заграничного следования, незаконно переправлял моряков из Одесской и Херсонской областей в Крым с последующим их трудоустройством на суда Республики Молдова и Танзании", - сообщают в прокуратуре.

19 июля подозреваемого задержали, а на следующий день ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.

Как уточнили РБК-Украина в прокуратуре, организаторы помогали морякам будто бы официально попасть в Крым через КПВВ, но при этом они объясняли, что эти моряки должны были предъявить украинские паспорта и говорить, что они едут к родственникам в Крым.

В Крыму их на судах вывозили в море, где они перемещались уже на иностранные суда.

Напомним, в Греции двух украинских моряков Сергея Шваюка и Петра Литвинчука приговорили к 180 годам заключения за перевозку нелегальных мигрантов. Родные заключенных утверждают, что они совершили преступление принудительно.