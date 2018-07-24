Підозрюваному у незаконному переправленні моряків через держкордон обрали запобіжний захід

Моряків незаконно переправляли у АР Крим, а звідти до Молдови та Танзанії

Підозрюваного у незаконному переправленні моряків через державний кордон до Молдови та Танзанії затримали та обрали йому запобіжний захід. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

У 2017 році правоохоронцям вдалось задокументувати та припинити протиправну діяльність організованої групи, члени якої в продовж 2015-2017 років організували канал незаконного переправлення моряків через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій Російською Федерацією території півострову Крим для подальшого працевлаштування.

10 липня 2018 року одного з організаторів, мешканця м. Херсона, оголосили у розшук.

"...досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, маючи трудовий стаж в галузі морського судноплавства та перебуваючи на посаді директора однієї з крюінгових компаній, що спеціалізується на доборі та працевлаштуванні моряків на судна закордонного прямування, незаконно переправляв моряків з Одеської та Херсонської областей до Криму з подальшим їх працевлаштуванням на судна Республіки Молдова та Танзанії", - повідомляють у прокуратурі.

19 липня підозрюваного затримали, а наступного дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави.

Як уточнили РБК-Україна у прокуратурі, організатори допомагали морякам начебто офіційно потрапити в Крим через КПВВ, але при цьому вони пояснювали, що ці моряки повинні були пред'явити українські паспорти і говорити, що вони їдуть до родичів в Крим.

У Криму їх на суднах вивозили в море, де вони переміщувалися вже на іноземні судна.

Нагадаємо, у Греції двох українських моряків Сергія Шваюка та Петра Литвинчука засудили до 180 років ув’язнення за перевезення нелегальних мігрантів. Рідні ув’язнених запевняють, що вони скоїли злочин примусово.