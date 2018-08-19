Подозреваемому в наезде на пешеходов в Лондоне предъявили обвинения

Судебное заседание по делу назначено на 20 августа

Подозреваемому в наезде на пешеходов в Лондоне (Великобритания), который произошел 14 августа текущего года, предъявили обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

Как сообщается, 29-летнему Салиху Кхатеру 18 августа было предъявлено обвинение по двух статьях о покушении на убийство. Так, он обвиняется в покушении на убийство представителей общественности и покушении на убийство полицейских. Судебное заседание по делу назначено на 20 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что утром 14 августа в Лондоне автомобиль врезался в ограду здания парламента Великобритании. Водителя арестовали. В результате наезда пострадали несколько прохожих.

Также сообщалось, что наезд на пешеходов возле парламента Великобритании в Лондоне квалифицировали как теракт. Расследование инцидента было передано контртеррористическому командованию полиции Лондона.

Кроме того, из-за наезда мэр Лондона Садик Хан предложил запретить проезд в определенных районах Парламентской площади. Хан уверен, что создание определенных зон только для пешеходов позволит обеспечить большую безопасность.