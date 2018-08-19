Підозрюваному в наїзді на пішоходів в Лондоні пред'явили звинувачення

Судове засідання у справі призначено на 20 серпня

Підозрюваному в наїзді на пішоходів в Лондоні (Великобританія), який відбувся 14 серпня поточного року, пред'явили звинувачення. Про це повідомляє прес-служба Скотланд-Ярда.

Як повідомляється, 29-річному Салиху Кхатеру 18 серпня було пред'явлено звинувачення по двох статтях про замах на вбивство. Так, він звинувачується в замаху на вбивство представників громадськості та замаху на вбивство поліцейських. Судове засідання у справі призначено на 20 серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 14 серпня в Лондоні автомобіль врізався в огорожу будівлі парламенту Великобританії. Водія заарештували. В результаті наїзду постраждали кілька перехожих.

Також повідомлялося, що наїзд на пішоходів біля парламенту Великобританії в Лондоні кваліфікували як теракт. Розслідування інциденту було передано контртерористичному командуванню поліції Лондона.

Крім того, через наїзд мер Лондона Садок Хан запропонував заборонити проїзд в певних районах Парламентської площі. Хан впевнений, що створення певних зон тільки для пішоходів дозволить забезпечити більшу безпеку.