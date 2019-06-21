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Подозреваемого в убийстве девочки в Одесской области арестовали

Новости » Происшествия    21.06.2019 - 18:21
Подозреваемого в убийстве девочки в Одесской области арестовали
Фото: подозреваемый Николай Тарасов (dumskaya.net)

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко также направили на психиатрическую экспертизу

Подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова отправили под стражу. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Сообщается, что сегодня в Киевском районном суде Одессы прошло заседание по избранию меры пресечения Тарасову. Подозреваемого отправили в следственный изолятор без возможности выхода под залог. Тарасову также предъявили подозрения в похищении, покушении на изнасилование несовершеннолетней и ее жестокое убийство.

На суде он признал вину и заявил, что самостоятельно пытался скрыть преступление. Также сообщается, что подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

Отметим, основной версией преступления является убийство на сексуальной почве. 

Напомним, ранее полиция обнаружила тело Даши Лукьяненко спустя неделю после исчезновения ребенка. Позже сообщалось, что убийцей Даши оказался житель того же села Ивановка Николай Тарасов. При этом его мать принимала активное участие в поисках и даже была одной из главных активисток, которые искали девочку. По данным полиции, подозреваемый пытался скрыть тело в выгребной яме. 

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