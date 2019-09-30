Фигуранта дела Бузины избрали в общественный совет НАБУ

Подозреваемого в убийстве писателя Олеся Бузины Андрея Медведько избрали в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на сайт НАБУ.

Сообщается, что второе свободное место досталось представителю политсилы "Демократична сокира орди" Ивану Ясинскому, а сам Медведько представитель "Союза ветеранов войны с Россией".

Ясинского и Медведько набрали в три-четыре раза больше голосов, чем ближайший соперник. За первого проголосовали 4854 человек, за второго - 3902. Ясинский - физлицо-предприниматель, занимается консультированием по вопросам информатизации и коммерческой деятельности, член партии "Демсокира". Медведько в своей автобиографии указал, что возглавляет отдел эксплуатации в ООО "Капитал Спецресурс". Он является одним из двух подозреваемых в убийстве пророссийского журналиста Олеся Бузины.

Напомним, что экс-шеф-редактор издания "Сегодня" Олесь Бузина был убит в Киеве 16 апреля 2015 года. Бузину застрелили возле его дома. В тот же день правоохранители нашли автомобиль, на котором, предположительно, передвигались убийцы Бузины.

Как сообщало РБК-Украина, дело о убийстве журналиста Олеся Бузины рассматривал суд присяжных. Кроме того, 7 июня 2018 года состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве Бузины. По результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей решила назначить обвинительный акт к рассмотрению по существу судом присяжных.