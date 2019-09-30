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Фігуранта справи Бузини обрали в громадську раду НАБУ

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 15:28
Фігуранта справи Бузини обрали в громадську раду НАБУ
Фото: підозрюваний у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрій Медведько

Андрій Медведько став членом громадської ради НАБУ

Підозрюваного у вбивстві письменника Олеся Бузини Андрія Медведько обрали в громадську раду Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАБУ.

Зазначається, що друге вільне місце дісталося представнику політсили "Демократична сокира орди" Івану Ясинському, а сам Медведько представник "Спілки ветеранів війни з Росією".

Ясинського і Медведько набрали в три-чотири рази більше голосів, ніж його найближчий суперник. За першого проголосували 4854 людина, за другого - 3902. Ясинський - фізособа-підприємець, що займається консультуванням з питань інформатизації та комерційної діяльності, член партії "Демсокира". Медведько у своїй автобіографії вказав, що очолює відділ експлуатації в ТОВ "Капітал Спецресурс". Він є одним з двох підозрюваних у вбивстві проросійського журналіста Олеся Бузини.

Нагадаємо, що екс-шеф-редактор видання "Сегодня" Олесь Бузина був убитий в Києві 16 квітня 2015 року. Бузину застрелили біля його будинку. У той же день правоохоронці знайшли автомобіль, на якому, імовірно, пересувалися вбивці Бузини.

Як повідомляло РБК-Україна, справа про вбивство журналіста Олеся Бузини розглядав суд присяжних. Крім того, 7 червня 2018 року відбулось підготовче засідання у справі за обвинуваченням Андрія Медведька і Дениса Поліщука у вбивстві Бузини. За результатами підготовчого судового засідання колегія суддів вирішила призначити обвинувальний акт для розгляду по суті судом присяжних.

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