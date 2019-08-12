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Подозреваемого в парижских терактах обвиняют во взрывах в Брюсселе

Новости » Общество    12.08.2019 - 19:38
Подозреваемого в парижских терактах обвиняют во взрывах в Брюсселе
Фото: Салах Абдеслам (facebook.com/leparisien.fr)

Абдеслама обвиняют во взрывах в аэропорту Брюсселя 2016 года

Подозреваемому в терактах в Париже (Франция) Салаху Абдесламу выдвинули обвинения в причастности к взрывам в Брюсселе (Бельгия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Абдеслама обвиняют в "участии в деятельности террористической группы", но прокуроры не раскрывают детали о его роли во взрывах в аэропорту Брюсселя и городском метро 22 марта 2016 года. Тогда погибли 32 человека, еще 340 получили травмы.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство".

По данным расследования, французско-бельгийская ячейка боевиков получила заказ на взрыв из Сирии.

Отметим, что в апреле суд в Бельгии приговорил Абдеслама, которого удерживают во Франции, к 20 годам тюрьмы в деле о перестрелке перед его задержанием, что не касается прямых нападений в Париже, которые произошли вечером 13 ноября 2015 года.

Напомним, в результате взрывов в аеропорту в Брюсселе, по официальным данным, погибли 32 человека и еще около 270 были ранены. Также прокурор подтвердил, что взрывы в аэропорту Брюсселя и метро совершили Халид и Брахим Бакруаи. По словам ван Лева, Браим, вероятно, привел в действие взрывное устройство в аэропорту Завентем, Халид - в метро на станции "Мальбек".

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