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Підозрюваний у паризьких терактах звинувачують у вибухах у Брюсселі

Новини » Суспільство    12.08.2019 - 19:38
Підозрюваний у паризьких терактах звинувачують у вибухах у Брюсселі
Фото: Салах Абдеслам (facebook.com/leparisien.fr)

Абдеслама звинувачують у вибухах в аеропорту Брюсселя 2016 року

Підозрюваному у терактах у Парижі (Франція) Салаху Абдесламу висунули звинувачення у причетності до вибухів у Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода". 

Зазначається, що Абдеслама звинувачують в "участі у діяльності терористичної групи", але прокурори не розкривають деталі про його роль у вибухах в аеропорту Брюсселя та міському метро 22 березня 2016 року. Тоді загинули 32 людини, ще 340 отримали травми.

Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

За даними розслідування, французько-бельгійський осередок бойовиків отримав замовлення на вибух із Сирії.

Відзначимо, що у квітні суд у Бельгії засудив Абдеслама, якого утримують у Франції, до 20 років в’язниці в справі про перестрілку перед його затриманням, що не стосується прямих нападів у Парижі, які відбулися ввечері 13 листопада 2015 року.

Нагадаємо, у результаті вибухів в аеропорту в Брюсселі, за офіційними даними, загинули 32 людини і ще близько 270 були поранені. Також прокурор підтвердив, що вибухи в аеропорту Брюсселя і метро здійснили Халід і Брахім Бакруаі. За словами ван Лева, Браим, ймовірно, привів в дію вибуховий пристрій в аеропорту Завентем, Халід - в метро на станції "Мальбек".
 

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