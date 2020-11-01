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Подозреваемого в нападении на священника в Лионе освободили из-под стражи

Лион, Воскресенье 01 ноября 2020 19:49
Подозреваемого в нападении на священника в Лионе освободили из-под стражи
Фото: на месте стрельбы в Лионе (twitter.com/NicolasBay_)
Автор: Дмитрий Левицкий

Подозреваемого в нападении на православного священника возле церкви в Лионе отпустили из-под стражи. Врач не разрешил держать подозреваемого под стражей по состоянию его здоровья.

Об этом сообщает LyonMag со ссылкой на местную прокуратуру.

Врач, который осматривал задержанного подозреваемого, рекомендовал принудительную госпитализацию.

Кроме того, в ходе расследования, которое провели правоохранители, не удалось найти ничего, что бы помогло подтвердить причастность задержанного к этому преступлению.

Напомним, вчера вечером неизвестный выстрелил несколько раз в православного священника, когда тот закрывал церковь в Лионе. Нападавший после совершения преступления скрылся.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в нападении на священника. Однако оружия, из которого могли ранить священника, у задержанного не нашли.

Добавим, это уже не первое нападение во Франции на этой неделе, которое было связано с религией. На днях во французском городе Ницца мужчина с ножом напал на людей вблизи церкви.

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