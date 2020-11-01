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Підозрюваного у нападі на священника у Ліоні звільнили з-під варти

Ліон, Неділя 01 листопада 2020 19:49
Підозрюваного у нападі на священника у Ліоні звільнили з-під варти
Фото: на місці стрілянини у Ліоні (twitter.com/NicolasBay_)
Автор: Дмитро Левицький

Підозрюваного у нападі на православного священника поблизу церкви в Ліоні відпустили з-під варти. Лікар не дозволив тримати підозрюваного під вартою через його стан здоров'я.

Про це повідомляє LyonMag з посиланням на місцеву прокуратуру.

Лікар, який оглядав затриманого підозрюваного, рекомендував примусову госпіталізацію.

Крім того, в ході розслідування, яке провели правоохоронці, не вдалося знайти нічого, що б допомогло підтвердити причетність затриманого до цього злочину.

Нагадаємо, вчора ввечері невідомий вистрілив декілька разів у православного священника, коли той закривав церкву в Ліоні. Нападник після скоєння злочину втік.

Пізніше стало відомо про затримання підозрюваного у нападі на священника. Однак зброї, з якої могли поранити священника, у затриманого не знайшли.

Додамо, це вже не перший напад у Франції цього тижня, який був пов'язаний з релігією. Днями у французькому місті Ніцца чоловік з ножем напав на людей поблизу церкви.

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