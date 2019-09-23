Подозреваемого в нападении на Найема отправили под домашний арест

Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

Домашний арест на две недели избрали для Магомеда-Амина Саитова

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на две недели задержанному Магомеду-Амину Саитову, который напал на бывшего народного депутата Мустафу Найема. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Масси Найема.

Адвокат сообщил, что судья не удовлетворил ходатайство прокурора о применении к подозреваемому содержания под стражей.

"Судья... избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 7 октября 2019 года", - написал защитник.

Во время заседания Саитов отказался отвечать на вопрос прокурора и судьи когда и как он вернулся в Украину. В связи с этим сторона защиты во вторник намерена подать заявление о совершении уголовного преступления, чтобы следствие установило все обстоятельства дела.

Также подозреваемый сообщил, что вернулся в Украину после смены власти.

Как известно, 30 апреля 2018 года в центре Киева неизвестные напали на народного депутата Мустафк Найема. У него диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Напомним, 23 сентября стало известно, что одного из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема Магомед-Амин Саитова задержала полиция.

Ранее адвокат сообщил, что один из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема Магомед-Амин Саитов, который ударил Мустафу Найема 30 апреля 2018 года, уже находится в Украине