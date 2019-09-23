Підозрюваного в нападі на Найєма відправили під домашній арешт

Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

Домашній арешт на два тижні обрали для Магомеда-Аміна Саітова

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два тижні затриманому Магомеду-Аміну Саітову, який напав на колишнього народного депутата Мустафу Найєма. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Массей Найєма.

Адвокат повідомив, що суддя не задовольнив клопотання прокурора про застосування до підозрюваного утримання під вартою.

"Суддя... обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 7 жовтня 2019 року", - написав захисник.

Під час засідання Саітов відмовився відповідати на питання прокурора і судді коли і як він повернувся в Україну. У зв'язку з цим сторона захисту у вівторок має намір подати заяву про скоєння кримінального злочину, щоб слідство встановило всі обставини справи.

Також підозрюваний повідомив, що повернувся в Україну після зміни влади.

Як відомо, 30 квітня 2018 року в центрі Києва невідомі напали на народного депутата Мустафк Найєма. У нього діагностували перелом щелепи і струс головного мозку.

Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що одного з нападників на екс-нардепа Мустафу Найєма Магомет-Амін Саітова затримала поліція.

Раніше адвокат повідомив, що один з нападників на екс-нардепа Мустафу Найєма Магомет-Амін Саітов, який ударив Мустафу Найєма 30 квітня 2018 року, вже знаходиться в Україні