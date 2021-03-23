Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Шевченковский районный суд Киева оставил фигуранта дела об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. Ему продлили арест как минимум до 21 мая.

Так, суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Антоненко относительно смягчения меры пресечения. Защита Антоненко ходатайствовал об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде удержания под стражей Антоненко...по 21 мая. Продлить срок действия...круглосуточного домашнего ареста Кузьменко по 21 мая... Продлить срок действия обязанностей, возложенных на Дугарь... по 21 мая", - сказала судья.

Напомним, в МВД заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых. Среди них военный Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.

Также сообщалось, что секретные службы Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета.

Как известно, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.