Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко . Он пробудет под стражей как минимум до 21 мая.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании троих исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Двоих последних отпустили под домашний арест, тогда как Антоненко до сих содержится под стражей.

Таким образом, суд отклонил апелляцию стороны защиты Антоненко на продление меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было принято 23 марта Шевченковским районным судом.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.