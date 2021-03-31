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Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко оставили под стражей

Автор: Игорь Литвиненко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Он пробудет под стражей как минимум до 21 мая.

Соответствующее решение принял суд 31 марта.

Таким образом, суд отклонил апелляцию стороны защиты Антоненко на продление меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было принято 23 марта Шевченковским районным судом.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании троих исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Двоих последних отпустили под домашний арест, тогда как Антоненко до сих содержится под стражей.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.

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Новости Украины Павел ШереметСуд
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