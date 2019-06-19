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Подозреваемого по делу MH17 украинца могли убить, - BBC

Новости » Политика    19.06.2019 - 15:55
Подозреваемого по делу MH17 украинца могли убить, - BBC
Фото: Леонид Харченко

Данные о возможной гибели Харченко обнародовала Русская служба BBC

Гражданина Украины Леонида Харченко, которого Международная следственная группа (JIT) считает одним из организаторов катастрофы рейса MH17, могли убить на территории России. Об этом сообщает Русская служба BBC.

По данным издания, Харченко является уроженцем Донбасса. Как считают расследователи, летом 2014 года он командовал различными подразделениями "разведки ГРУ ДНР", был подчиненным Олега Пулатова и Сергея Дубинского, которых также считают организаторами преступления.

По данным прослушки СБУ, 17 июля 2014 года человек с позывным "Крот" подсказывал другому преступнику дорогу к месту нахождения "Бука". Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию комплекса обратно на территорию России, говорится в публикации.

В апреле 2015 года Харченко стал командиром "второго отдела ГРУ ДНР" (после ухода Пулатова). Затем по одной из версий, он переехал на территорию России, поселился в Ростовской области и вскоре был убит, сообщает Русская служба BBC.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июня Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. В частности, подозреваются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона во "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина сделает все возможное для розыска гражданина Украина Леонида Харченко, которого Международная следственная группа (JIT) считает одним из организаторов катастрофы рейса MH17.

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