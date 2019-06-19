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Підозрюваного у справі MH17 українця могли вбити, - BBC

Новини » Політика    19.06.2019 - 15:55
Підозрюваного у справі MH17 українця могли вбити, - BBC
Фото: Леонід Харченко

Дані про можливу загибель Харченка оприлюднила Російська служба BBC

Громадянина України Леоніда Харченка, якого Міжнародна слідча група (JIT) вважає одним з організаторів катастрофи рейсу MH17, могли вбити на території Росії. Про це повідомляє Російська служба BBC.

За даними видання, Харченко є уродженцем Донбасу. Як вважають розслідувачі, влітку 2014 року він командував різними підрозділами "розвідки ГРУ ДНР", був підлеглим Олега Пулатова і Сергія Дубинського, яких також вважають організаторами злочину.

За даними прослуховування СБУ, 17 липня 2014 року особла з позивним "Кріт" підказувала іншому злочинцю дорогу до місця знаходження "Бука". Можливо, він також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію комплексу назад на територію Росії, йдеться у публікації.

У квітні 2015 року Харченко став командиром "другого відділу ГРУ ДНР" (після відходу Пулатова). Потім за однією з версій, він переїхав на територію Росії, оселився в Ростовській області і незабаром був убитий, повідомляє Російська служба BBC.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 червня Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році. Зокрема, підозрюються глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону під "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Україна зробить все можливе для розшуку громадянина України Леоніда Харченка, якого Міжнародна слідча група (JIT) вважає одним з організаторів катастрофи рейсу MH17.

Луценко пообіцяв розшукати причетного до катастрофи MH17 українця Слідство по катастрофі МН17 попросить Росію видати організаторів
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