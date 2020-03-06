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Подозреваемая по делу Шеремета отказалась от полиграфа

Новости » Общество     06.03.2020 - 20:33
Подозреваемая по делу Шеремета отказалась от полиграфа
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Юлия Кузьменко отказалась от полиграфа из-за недоверия аттестованным государственным экспертам

Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко отказалась от прохождения полиграфа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По информации правоохранителей, сначала отказ был обоснован желанием присутствия во время судебно-психологической экспертизы ее адвоката, а в этот раз - недоверием аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос с применением полиграфа.

"Сначала подозреваемая Юлия Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с полиграфом из-за желания присутствия при этом определенного ею адвоката, который 25 и 26 февраля был занят другими делами", - говорится в сообщении.

Напомним, следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам представителей следственной группы, на данный момент проводится 32 судебные экспертизы. Также правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях затрудняет проведение этого процесса.

РБК-Украина писало, что следователям Нацполиции поручили проверить версии невиновности фигурантов дела Шеремета, о которых заявляли их адвокаты.

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