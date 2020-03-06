Підозрювана у справі Шеремета відмовилась від поліграфа

Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Юлія Кузьменко відмовилась від поліграфа через недовіру атестованим державним експертам

Підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко відмовилась від проходження поліграфу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, спочатку відмова була обґрунтована бажанням присутності під час судово-психологічної експертизи нею адвоката, а цього разу - недовірою атестованим державним експертам, які мали проводити опитування із застосуванням поліграфа.

"Спочатку підозрювана Юлія Кузьменко дала попередню згоду на проходження експертного дослідження, однак 26 лютого відмовилася від інтерв’ювання з поліграфом через бажання присутності при цьому визначеного нею адвоката, який 25 та 26 лютого був зайнятий іншими справами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, слідство продовжує процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних розшукових дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. За словами представників слідчої групи, на даний момент проводиться 32 судові експертизи. Також правоохоронці зазначили, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення цього процесу.

Також РБК-Україна писало, що слідчим Нацполіції доручили перевірити версії невинності фігурантів справи Шеремета, про які заявляли їхні адвокати.