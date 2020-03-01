Підозри на коронавірус у двох українців не підтвердилися, - МОЗ

Українці повернулися з Італії, де стрімко збільшується кількість інфікованих

Попередні результати аналізів на коронавірус двох хворих українців, які повернулися з Італії, дали негативний результат на віруси грипу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що 28 лютого в Центр громадського здоров'я МОЗ надійшли два повідомлення про підозру на COVID-19 з Івано-Франківській та Кіровоградській областей. В обох випадках люди повернулися з Італії і мають прояви гострого респіраторного захворювання.

У відомстві зазначили, що попередні результати дослідження матеріалу, відібраного від хворих, проведені в вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Відзначається, що зразки для подальшого дослідження були направлені до вірусологічної-референс лабораторію.

Нагадаємо, станом на 29 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, у людей, які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах, вдруге візьмуть забір аналізів для дослідження на присутність коронавируса. Ні в однієї людини в обсервації не встановлені ознаки гострих вірусних захворювань.