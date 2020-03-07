Подозрения на коронавирус у 6 украинцев не подтверждены

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У шести из семи госпитализированных тесты показали негативный результат

В Черновцах у шести из семи госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 тесты показали негативный результат. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) в Facebook.

"Результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы являются негативными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения направит в ближайшие дни экспертов в Украину в связи с распространением коронавируса COVID-19. Европейское региональное бюро также отправляет миссии в Азербайджан и Черногорию.

РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 7 марта в Центр общественного здоровья Украины поступили 37 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом COVID-19, из них только 1 - положительный. По данным Минздрава, сейчас в вирусологической лаборатории находятся на исследовании 20 образцов материалов, в том числе 6 отобранных у лиц с подозрением на коронавирус и 14 у граждан, которые с ними контактировали.