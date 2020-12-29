ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Підозра Микитасю не пов'язана зі справами НАБУ, - поліція

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 20:27
Підозра Микитасю не пов'язана зі справами НАБУ, - поліція
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim mikitas)
Автор: РБК-Україна

В Національній поліції заявили, що оголошення підозри екс-главі "Укрбуду" Максиму Микитасю не пов'язано з справами Національного антикорупційного бюро України. При цьому в поліції зазначили, що будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронних органів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яку розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що публічно оприлюднена тільки частину доказів, зібраних правоохоронцями в рамках досудового розслідування.

"Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням з процесуальним керівником підозри Максиму Микитась в скоєнні тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Микитасю оголосили підозру у замовному викраденні і вимаганні. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, від якого він вимагав 800 тисяч доларів.

Пізніше у НАБУ відреагували на підозру Микитасю. У Бюро заявили, що на викривача корупції можуть тиснути.

Відзначимо, що в цьому році в Україні почав діяти закон про обличителях корупції, який передбачає винагороду за допомогу в розкритті топ-корупції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство коррупцияМикитась

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся