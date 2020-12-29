Підозра Микитасю не пов'язана зі справами НАБУ, - поліція

Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim mikitas)

В Національній поліції заявили, що оголошення підозри екс-главі "Укрбуду" Максиму Микитасю не пов'язано з справами Національного антикорупційного бюро України. При цьому в поліції зазначили, що будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронних органів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яку розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що публічно оприлюднена тільки частину доказів, зібраних правоохоронцями в рамках досудового розслідування.

"Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням з процесуальним керівником підозри Максиму Микитась в скоєнні тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Микитасю оголосили підозру у замовному викраденні і вимаганні. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, від якого він вимагав 800 тисяч доларів.

Пізніше у НАБУ відреагували на підозру Микитасю. У Бюро заявили, що на викривача корупції можуть тиснути.

Відзначимо, що в цьому році в Україні почав діяти закон про обличителях корупції, який передбачає винагороду за допомогу в розкритті топ-корупції.