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Подозрение в госизмене отправлено Порошенко по почте

Автор: Олег Черныш

Подозрение в государственной измене отправлено пятому президенту Украины Петру Порошенко по почте. Его также подозревают в содействии террористической организации.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.

"Подозрение Порошенко отправлено по почте. Его уведомили о подозрении в госизмене и содействию террористической организации", - сообщил источник.

Как рассказал в Facebook его адвокат Илья Новиков, два часа назад к дому Порошенко приехали представители прокуратуры и оставили текст подписанного подозрения по делу о контрабанде угля с оккупированного Донбасса, а также повестку на допрос на 23 декабря.

Он также отметил, что по версии следствия, Порошенко создал преступную группу для срыва законтрактованных осенью 2014 поставок угля из ЮАР, чтобы закупить его на оккупированном Донбассе, заплатив представителям "ЛДНР" 200 млн гривен.

Фото: подозрение Порошенко (facebook.com/Ilya.S.Novikov)

Напомним, сегодня стало известно, что Порошенко подписали подозрение в государственной измене.

Отметим, фигурантами этого дела также являются нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

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Петр Порошенкогосизмена