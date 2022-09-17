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Подождем катастрофы? У Зеленского призвали Запад предоставить Украине системы ПВО

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Киев, Суббота 17 сентября 2022 11:46
Подождем катастрофы? У Зеленского призвали Запад предоставить Украине системы ПВО Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Западные страны имеют современные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Однако они не спешат предоставить Украине вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он призвал Запад передать Украине системы ПВО, чтобы защитить города и объекты критической инфраструктуры от российских ударов.

"У западных стран много современных и эффективных систем ПРО/ПВО. Но ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином. Они летают над украинскими городами. Может, пора защитить украинских гражданских и критическую инфраструктуру? Или подождем масштабной техногенной катастрофы?" - отметил Подоляк.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что военные создали в Украине уникальную систему ПВО, но ее можно улучшить и усилить с помощью современного вооружения.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с 5 странами по поставкам средств ПВО.

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