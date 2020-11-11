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Подождал несколько дней: Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах в США

Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он сделал это одним из последних среди мировых лидеров.

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Соответствующее поздравления опубликовали на официальном сайте главы Турции.

Большинство глав государств поздравили Байдена еще 7 и 8 ноября. Однако Эрдоган подождал несколько дней.

"Дорогой избранный президент, я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу дружеским и союзному народу Соединенных Штатов Америки. Как мы неоднократно говорили во время вашего вице-президентства, отношения между Турцией и США носят стратегический характер, основаны на прочной основе", - заявил Эрдоган.

Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.

Ряд лидеров стран поздравили его с победой. В частности и президент Украины Владимир Зеленский – он был одним из первых.

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