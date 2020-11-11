ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Почекав кілька днів: Ердоган привітав Байдена з перемогою на виборах в США

Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. Він зробив це одним з останніх серед світових лідерів.

Популярні новини

Відповідне вітання опублікували на офіційному сайті глави Туреччини.

Більшість глав держав привітали Байдена ще 7 та 8 листопада. Проте Ердоган почекав кілька днів.

"Шановний обраний президент, я сподіваюся, що результати виборів підуть на користь дружньому та союзному народу Сполучених Штатів Америки. Як ми неодноразово говорили під час вашого віце-президентства, відносини між Туреччиною та США носять стратегічний характер, засновані на міцній основі", - заявив Ердоган.

Напередодні Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.

Низка лідерів країн привітали його з перемогою. Зокрема і президент України Володимир Зеленський – він був одним з перших.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганДжозеф БайденВибори в США