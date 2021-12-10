"Подошли к критической черте": в России заявили о деградации отношений с Западом

Министерство иностранных дел России заявило, что отношения с Западом деградируют и находятся возле "критической черты". Москва также настаивает на юридическом закреплении договоренностей о неразмещении странами НАТО ударных вооружений в соседних с ней странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.
"Отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", - говорится в заявлении, уточнив, что на этом фоне необходимо налаживать диалог.
В ведомстве отметили, что в ходе разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, американский лидер выразил готовность к диалогу о безопасности России.
При этом Россия настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении странами НАТО ударных систем вооружений на территории соседних с ней стран. По мнению Москвы, эти комплексы создают угрозы для Российской Федерации.
Также в МИД РФ настаивают на ответе НАТО на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе. Среди них в ведомстве назвали:
В российском дипведомстве уточнили, что в ближайшее время представят проекты документов для начала переговоров по этим и другим вопросам.
Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал требование Владимира Путина предоставить ему гарантии о не вступлении Украины в НАТО дилеммой.
Отметим, Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО.
Как сообщало РБК-Украина, Джо Байден на переговорах с ним отверг требование о гарантиях невступления Украины в Альянс.