Подорвали автомобиль и открыли огонь: в Мали группа военных попала в засаду

В Мали неизвестные устроили засаду на военнослужащих страны. В результате нападения погибли одиннадцать солдат, девять - тяжелораненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Barrons .

Как отмечает пресс-служба армии, во время нападения взорвался заминированный автомобиль после чего началась стрельба по конвою с военными. В результате нападения погибли одиннадцать солдат, еще девять были серьезно ранены.

По словам военного чиновника, к кровавой бойне причастны джихадисты.

Известно, что засада произошла неподалеку от Дуэнца в районе Мопти, который "заражен" террористами. Этот регион является эпицентром исламистского восстания, которое началось в 2012 году на территории северного Мали.

На сегодня, в результате конфликта погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей, еще сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.