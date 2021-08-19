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Подорвали автомобиль и открыли огонь: в Мали группа военных попала в засаду

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Мали, Четверг 19 августа 2021 22:55
Подорвали автомобиль и открыли огонь: в Мали группа военных попала в засаду Фото: в Мали группа военных попала в засаду (fama.ml)
Автор: Сергей Пышкин

В Мали неизвестные устроили засаду на военнослужащих страны. В результате нападения погибли одиннадцать солдат, девять - тяжелораненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

Как отмечает пресс-служба армии, во время нападения взорвался заминированный автомобиль после чего началась стрельба по конвою с военными. В результате нападения погибли одиннадцать солдат, еще девять были серьезно ранены.

По словам военного чиновника, к кровавой бойне причастны джихадисты.

Известно, что засада произошла неподалеку от Дуэнца в районе Мопти, который "заражен" террористами. Этот регион является эпицентром исламистского восстания, которое началось в 2012 году на территории северного Мали.

На сегодня, в результате конфликта погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей, еще сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

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