Підірвали автомобіль й відкрили вогонь: в Малі група військових потрапила в засаду
В Малі невідомі влаштували засаду на військовослужбовців країни. Внаслідок нападу загинули одинадцять солдатів, дев’ятеро - тяжкопоранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barrons.
Як відзначає пресслужба армії, під час нападу вибухнув замінований автомобіль після чого почалась стрілянина по конвою з військовими. Внаслідок нападу загинули одинадцять солдатів, ще дев’ятеро були серйозно поранені.
За словами військового чиновника, до кривавої бійні причетні джихадисти.
Відомо, що засада сталася неподалік від Дуенца в районі Мопті, який "заражений" терористами. Цей регіон є епіцентром ісламістського повстання, яке почалося у 2012 році на території північного Малі.
На сьогодні, внаслідок конфлікту загинули тисячі військовослужбовців та мирних жителів, ще сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки.