Подорожчання на роки. Скільки коштує орендувати квартиру в містах Німеччини

Вартість оренди квартир в Німеччині зростає

Зростання вартості оренди по всіх основних містах країни прогнозують німецькі експерти з нерухомості. Пояснюють це тим, що попит на оренду житла зростає, частково через міграцію. А пропозицій доступного житла при цьому більше не стає.

Попри те, що уряд Німеччини обіцяв будувати щонайменше 400 000 нових будинків на рік, він не досягнув цієї мети за перші два роки. У 2024 році в Німеччині завершать будівництво 265 000 будинків, торік збудували близько 270 000. Але цього точно не достатньо, щоб задовольнити весь масштаб нинішнього попиту, йдеться на сайті TheLocal.de.

"Ми бачимо мало можливостей для стимулювання нового житлового будівництва", – каже виданню Tagesschau Роман Гайдріх, експерт з оцінки житлової нерухомості великого агента з нерухомості Jones Lang LaSalle (JLL).

Позитивна новина в тому, що за межами великих міст і в селах ціни знизилися на 4% в річному обчисленні. Але Гайдріх очікує, що тенденція до подорожчання оренди триватиме ще багато років.

"Ми припускаємо, що орендна плата продовжить рости в середньостроковій та довгостроковій перспективі, оскільки попит у більшості регіонів Німеччини продовжуватиме значно перевищувати скорочення пропозиції нових квартир у найближчі роки", – сказав він.

Фото: Вартість оренди житла зростає по всій Німеччині (скриншот з сайту spacest.com)

Популярні типи квартир в Німеччині

Однокімнатні квартири/студії. Добре підходять для людей, які планують жити самі. Зазвичай це невеликі за площею квартири з простими меблями - ліжком, столом і стільцем.

"Спільні" квартири. Також відомі як WG (Wohngemeinschaften). Популярні серед студентів і молодих спеціалістів, які починають працювати після завершення університету. В них окремі спальні, але спільні кухня, ванна кімната та вітальня. Підходять для тих, хто хоче жити в Німеччині з друзями чи родиною.

Сімейні апартаменти. Підходять для родин, особливо з кількома дітьми. Мають дві або більше спалень і простору вітальню.

Розкішні апартаменти. Якщо ви шукаєте розкішні апартаменти, ви знайдете різні варіанти у великих містах. Є сайти, що спеціалізуються на оренді розкішного житла, наприклад Wunderflats та інші.

Які ціни на оренду житла в Німеччині у 2024 році

Як і всюди, вартість оренди житла в Німеччині залежить від безлічі факторів: від місця розташування та доступності транспорту до стану самої квартири. Ціни в кожному випадку варто розглядати окремо.

Втім, можна навести деякі середні показники. Наводимо приклади цін на оренду квартир в містах Німеччини за даними globalpropertyguide.com.

Фото: Приклади цін на оренду квартир в містах Німеччини (скріншоти з сайту spacest.com)

Берлін:

квартира-студія: 610-990 євро;

1-кімнатна: 656-1400 євро;

2-кімнатна: 1300-2200 євро;

3-кімнатна: 2600-3500 євро.

Франкфурт:

1-кімнатна: 700-1400 євро;

2-кімнатна: 990-1800 євро;

3-кімнатна: 1200-2000 євро.

Штутгарт:

квартира-студія: 745 євро;

1-кімнатна: 1 030 євро;

2-кімнатна: 1225євро;

3-кімнатна: 1722 євро;

4+кімната: 2 240 євро.

Лейпциг: