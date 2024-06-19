Подорожание на годы. Сколько стоит арендовать квартиру в городах Германии

Стоимость аренды квартир в Германии растет

Рост стоимости аренды по всем основным городам страны прогнозируют немецкие эксперты по недвижимости. Объясняют это тем, что спрос на аренду жилья растет, отчасти из-за миграции. А предложений доступного жилья при этом больше не становится.

Несмотря на то, что правительство Германии обещало строить не менее 400 000 новых домов в год, оно не достигло этой цели за первые два года. В 2024 году в Германии завершат строительство 265 000 домов, в прошлом году построили около 270 000. Но этого точно недостаточно, чтобы удовлетворить весь масштаб нынешнего спроса, говорится на сайте TheLocal.de.

"Мы видим мало возможностей для стимулирования нового жилищного строительства", – говорит Tagesschau Роман Гайдрих, эксперт по оценке жилой недвижимости крупного агента по недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL).

Положительная новость в том, что вне крупных городов и в селах цены снизились на 4% в годовом исчислении. Но Гайдрих ожидает, что тенденция к удорожанию аренды продлится еще много лет.

"Мы предполагаем, что арендная плата продолжит расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку спрос в большинстве регионов Германии будет продолжать значительно превышать сокращение предложения новых квартир в ближайшие годы", – сказал он.

Фото: Стоимость аренды жилья растет по всей Германии (скриншот с сайта spacest.com)

Популярные типы квартир в Германии

Однокомнатные квартиры/студии. Хорошо подходят для людей, планирующих жить сами. Обычно это небольшие по площади квартиры с простой мебелью – кроватью, столом и стулом.

"Общие" квартиры. Также известны как WG (Wohngemeinschaften). Популярны среди студентов и молодых специалистов, начинающих работать после завершения университета. В них отдельные спальни, но общая кухня, ванная комната и гостиная. Подходят для тех, кто хочет жить в Германии с друзьями или семьей.

Семейные апартаменты. Подходят для семей, особенно с несколькими детьми. Имеют две или более спален и просторную гостиную.

Роскошные апартаменты. Если вы ищете роскошные апартаменты, вы найдете разные варианты в больших городах. Есть сайты, специализирующиеся на аренде роскошного жилья, например Wunderflats и другие.

Какие цены на аренду жилья в Германии в 2024 году

Как и повсюду, стоимость аренды жилья в Германии зависит от множества факторов: от месторасположения и доступности транспорта до состояния самой квартиры. Цены в каждом случае следует рассматривать отдельно.

Впрочем, можно привести некоторые средние показатели. Приводим примеры цен аренды квартир в городах Германии по данным globalpropertyguide.com.

Фото: Примеры цен на аренду квартир в городах Германии (скриншоты с сайта spacest.com)

Берлин:

квартира-студия: 610-990 евро;

1-комнатная: 656-1400 евро;

2-комнатная: 1300-2200 евро;

3-комнатная: 2600-3500 евро.

Франкфурт:

1-комнатная: 700-1400 евро;

2-комнатная: 990-1800 евро;

3-комнатная: 1200-2000 евро.

Штутгарт:

квартира-студия: 745 евро;

1-комнатная: 1030 евро;

2-комнатная: 1225 евро;

3-комнатная: 1722 евро;

4+комната: 2 240 евро.

Лейпциг: