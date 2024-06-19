Подорожание на годы. Сколько стоит арендовать квартиру в городах Германии

Цены на аренду жилья в городах Германии продолжают стремительно расти – по крайней мере сейчас. Это коснулось и украинцев, которым нужно решать вопросы с жильем. На сегодняшний день временную защиту в Германии получили более 1,6 миллиона наших соотечественников.
РБК-Украина рассказывает, сколько сейчас стоит арендовать жилье в некоторых городах Германии и какое жилье пользуется наибольшей популярностью.
Рост стоимости аренды по всем основным городам страны прогнозируют немецкие эксперты по недвижимости. Объясняют это тем, что спрос на аренду жилья растет, отчасти из-за миграции. А предложений доступного жилья при этом больше не становится.
Несмотря на то, что правительство Германии обещало строить не менее 400 000 новых домов в год, оно не достигло этой цели за первые два года. В 2024 году в Германии завершат строительство 265 000 домов, в прошлом году построили около 270 000. Но этого точно недостаточно, чтобы удовлетворить весь масштаб нынешнего спроса, говорится на сайте TheLocal.de.
"Мы видим мало возможностей для стимулирования нового жилищного строительства", – говорит Tagesschau Роман Гайдрих, эксперт по оценке жилой недвижимости крупного агента по недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL).
Положительная новость в том, что вне крупных городов и в селах цены снизились на 4% в годовом исчислении. Но Гайдрих ожидает, что тенденция к удорожанию аренды продлится еще много лет.
"Мы предполагаем, что арендная плата продолжит расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку спрос в большинстве регионов Германии будет продолжать значительно превышать сокращение предложения новых квартир в ближайшие годы", – сказал он.
Однокомнатные квартиры/студии. Хорошо подходят для людей, планирующих жить сами. Обычно это небольшие по площади квартиры с простой мебелью – кроватью, столом и стулом.
"Общие" квартиры. Также известны как WG (Wohngemeinschaften). Популярны среди студентов и молодых специалистов, начинающих работать после завершения университета. В них отдельные спальни, но общая кухня, ванная комната и гостиная. Подходят для тех, кто хочет жить в Германии с друзьями или семьей.
Семейные апартаменты. Подходят для семей, особенно с несколькими детьми. Имеют две или более спален и просторную гостиную.
Роскошные апартаменты. Если вы ищете роскошные апартаменты, вы найдете разные варианты в больших городах. Есть сайты, специализирующиеся на аренде роскошного жилья, например Wunderflats и другие.
Как и повсюду, стоимость аренды жилья в Германии зависит от множества факторов: от месторасположения и доступности транспорта до состояния самой квартиры. Цены в каждом случае следует рассматривать отдельно.
Впрочем, можно привести некоторые средние показатели. Приводим примеры цен аренды квартир в городах Германии по данным globalpropertyguide.com.
Берлин:
Франкфурт:
Штутгарт:
Лейпциг:
Напомним, цены на квартиры в Польше продолжают расти. Хотя подорожание уже не столь заметно, как в конце прошлого года, стоимость жилья продолжает увеличиваться.
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