Подорожчання пального стане стресом для людей та економіки, – економіст

Підвищення акцизів на пальне, яке ініціює Кабмін вже з липня цього року, стане великим стресом для економіки та громадян, адже викличе здорожчання бензину та дизелю, а слідом – цін на всі товари та послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету економістів України Андрія Новака.
"Зараз підвищувати акцизи на пальне – це означає його здорожчувати. В нинішніх соціально-економічних умовах це ще один удар по всіх громадянах України, з одного боку. По-друге - здорожчання транспортних послуг у свою чергу призведе до здорожчання більшості товарів і послуг, тому що транспортні послуги є елементом собівартості більшості товарів і послуг, та ще й у різних пропорціях", - наголосив економіст.
За його словами, наразі економічний стан громадян та бізнесу є доволі хитким, тож чергове подорожчання товарів та послуг стане для економіки ударом.
"Тому тут треба сім разів відміряти, перш ніж відрізати. Чи варті ті додаткові кілька мільярдів гривень надходжень до бюджету, чи варте воно такого величезного стресу для майже всіх громадян і всієї економіки", - каже експерт.
Як відомо, Кабмін підготував проект Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до €177,6 за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директив ЄС.
Водночас, представники аграрної галузі заявили, що перший етап подорожчання припаде якраз на початок жнив, і через це спричинить зростання цін на аграрну продукцію, а як наслідок – на продукти харчування.