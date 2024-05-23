Подорожчання пального стане стресом для людей та економіки, – економіст

"Зараз підвищувати акцизи на пальне – це означає його здорожчувати. В нинішніх соціально-економічних умовах це ще один удар по всіх громадянах України, з одного боку. По-друге - здорожчання транспортних послуг у свою чергу призведе до здорожчання більшості товарів і послуг, тому що транспортні послуги є елементом собівартості більшості товарів і послуг, та ще й у різних пропорціях", - наголосив економіст.

За його словами, наразі економічний стан громадян та бізнесу є доволі хитким, тож чергове подорожчання товарів та послуг стане для економіки ударом.

"Тому тут треба сім разів відміряти, перш ніж відрізати. Чи варті ті додаткові кілька мільярдів гривень надходжень до бюджету, чи варте воно такого величезного стресу для майже всіх громадян і всієї економіки", - каже експерт.