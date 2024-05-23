Удорожание горючего станет стрессом для людей и экономики, – экономист

"Сейчас повышать акцизы на горючее – это значит его удорожать. В нынешних социально-экономических условиях это еще один удар по всем гражданам Украины, с одной стороны. Во-вторых – удорожание транспортных услуг в свою очередь приведет к удорожанию большинства товаров и услуг, поэтому что транспортные услуги являются элементом себестоимости большинства товаров и услуг, да еще в разных пропорциях", - подчеркнул экономист.

По его словам, сейчас экономическое состояние граждан и бизнеса довольно шатко, поэтому очередное подорожание товаров и услуг станет для экономики ударом.

"Поэтому здесь надо семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Стоят ли дополнительные несколько миллиардов гривен поступлений в бюджет, стоит ли оно такого огромного стресса для почти всех граждан и всей экономики", - говорит эксперт.