Подорожчання пального матиме руйнівні наслідки для економіки та населення, - НАДПУ

"Акцизи на дизельне пальне виростуть на 27%, а на бензин - на 14%. І це викликає серйозне занепокоєння, адже акциз на скраплений газ росте лише на 7%. При тому, що навіть на 3-му році повномасштабної війни до 20% LPG обхідними шляхами надходить до нас з РФ. І такий підхід, крім росту доходів агресора, несправедливо пригнічує українську нафтопереробку", - заявили у асоціації.

У НАДПУ наголосили: здорожчання бензину та дизелю може мати руйнівні наслідки для економіки. Добувна галузь, як і аграрний сектор, сильно залежить від дизельного пального: зростання цін на пальне призведе до збільшення витрат на виробництво і транспортування, що в кінцевому підсумку вплине на кінцевого споживача через підвищення цін на товари та послуги.

"Для малого та середнього бізнесу, що використовують генератори для виробництва електроенергії під час відключень, підвищення акцизів стане додатковим ударом. В умовах, коли багато українців вже опинилися за межею бідності, зростання цін може погіршити економічну ситуацію та соціальні настрої ще більше", - підкреслили в НАДПУ.

Зважаючи на це, в асоціації закликали встановити мораторій на підвищення акцизів на дизель і бензин на період воєнного стану.

"Це дозволить підтримати бізнес та уникнути додаткової інфляції. Натомість можна розглянути підвищення акцизу на скраплений газ до справедливого рівня, що допоможе збалансувати бюджет без додаткового тиску на економіку", - резюмували у НАДПУ.

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензина та дизеля для споживачів - як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабного вторгнення РФ це підвищення стане вже третім.

В свою чергу, голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь заявив, що підвищення акцизів на бензин та дизель – це масований удар по підприємствам малого та середнього бізнесу, яке зараз має користуватися дизельними генераторами через відключення світла. Також це ударить по населенню – адже саме населення у результаті платитиме більше.