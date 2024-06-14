Подорожание горючего будет иметь разрушительные последствия для экономики и населения, - НАГПУ

"Акцизы на дизельное горючее вырастут на 27%, а на бензин - на 14%. И это вызывает серьезную обеспокоенность, ведь акциз на сжиженный газ растет всего на 7%. При том, что даже на 3-м году полномасштабной войны до 20% LPG обходными путями поступает к нам из РФ. И такой подход помимо роста доходов агрессора несправедливо удручает украинскую нефтепереработку", - заявили в ассоциации.

В НАГПУ отметили: удорожание бензина и дизеля может иметь разрушительные последствия для экономики. Добывающая отрасль, как и аграрный сектор, сильно зависит от дизельного горючего: рост цен на топливо приведет к увеличению затрат на производство и транспортировку, что в конечном счете повлияет на конечного потребителя из-за повышения цен на товары и услуги.

"Для малого и среднего бизнеса, использующего генераторы для производства электроэнергии во время отключений, повышение акцизов станет дополнительным ударом. В условиях, когда многие украинцы уже оказались за чертой бедности, рост цен может ухудшить экономическую ситуацию и социальные настроения еще больше", - подчеркнули в НАГПУ.

Принимая во внимание это, в ассоциации призвали установить мораторий на повышение акцизов на дизель и бензин на период военного положения.

"Это позволит поддержать бизнес и избежать дополнительной инфляции. Однако можно рассмотреть повышение акциза на сжиженный газ до справедливого уровня, что поможет сбалансировать бюджет без дополнительного давления на экономику", - резюмировали в НАГПУ.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабного вторжения РФ это повышение станет уже третьим.

В свою очередь глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь заявил, что повышение акцизов на бензин и дизель – это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, который сейчас должен пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению – ведь само население будет платить больше.