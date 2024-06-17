Подорожчання бензину може стати важким ударом по українцях, - експерт

"Ринок таксі просів: людей мало, а ділова активність слабка. Піднімати ціну зараз немає куди, тому що платоспроможність людей слабка. Але після підвищення вартості пального все одно доведеться ціни міняти", - каже Антонюк.

За його словами, наразі у таксомоторній сфері й без того багато проблем: дефіцит водіїв через мобілізацію та міграцію, та низький попит. У цій ситуації здорожчання пального може стати останнім ударом.

"У нас немає кому працювати, немає можливості оновити машини, клієнтам немає як платити. Важка ситуація. Пальне стане черговою проблемою, і чи стане вона останнім цвяхом у труну, покаже час. Пасажир сьогодні на грані платоспроможності. А водій на грані, тому що він працює у кращому випадку на хліб, або на бензин. І межа, коли одні не зможуть платити, а другі – возити, от-от настане", - пояснив він.

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензина та дизеля для споживачів - як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабки це підвищення стане вже третім.

В свою чергу голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь заявив, що підвищення акцизів на бензин та дизель – це масований удар по підприємствам малого та середнього бізнесу, яке зараз має користуватися дизельними генераторами через відключення світла. Також це ударить по населенню – адже саме населення у результаті платитиме більше.