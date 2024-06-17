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Подорожание бензина может стать тяжелым ударом по украинцам, - эксперт

Фото: подорожание бензина может стать тяжелым ударом по украинцам (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Повышение акциза на горючее ударит по рынку транспортных перевозок, ведь сейчас украинцы находятся на грани платежеспособности и подорожание горючего может стать последним ударом для отрасли.

Об этом заявил глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Рынок такси просел: людей мало, а деловая активность слаба. Поднимать цену сейчас некуда, потому что платежеспособность людей слаба. Но после повышения стоимости горючего все равно придется цены менять", - говорит Антонюк.

По его словам, сейчас в таксомоторной сфере и так много проблем: дефицит водителей из-за мобилизации и миграции, и низкий спрос. В этой ситуации удорожание горючего может стать последним ударом.

"У нас некому работать, нет возможности обновить машины, клиентам некогда платить. Трудная ситуация. Горючее станет очередной проблемой, и станет ли он последним гвоздем в гроб, покажет время. Пассажир сегодня на грани платежеспособности. А водитель на грани, потому что он работает в лучшем случае на хлеб или на бензин. И предел, когда одни не смогут платить, а другие – возить, вот-вот наступит", - пояснил он.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.

В свою очередь глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь заявил, что повышение акцизов на бензин и дизель – это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, который сейчас должен пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению – ведь само население будет платить больше.

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