Подорожчання на 150%. Як змінилися ціни на житло в західних регіонах України

Львів обганяє Київ. Як зросли ціни на квартири на заході країни

Зростання вартості житла в західних областях України подекуди сягало від 70 до 150% залежно від рівня вакантності та попиту в тому чи іншому регіоні. На первинці ціни суттєво зросли у Львові, Ужгороді, Тернополі, Луцьку, Чернівцях, Івано-Франківську, каже Вікторія Берещак.

Ціни зросли в першому півріччі 2022 року і поки тримаються на такому ж високому рівні, однак подальшої суттєвої динаміки зростання, яка була пов’язана з ажіотажним попитом, вже немає.

"Зараз на первинному ринку, як не дивно, Львів обганяє Київ на пару відсотків по середньозваженій вартості квадрата, а Дніпро та Ужгород дихають у спину столиці, адже різниця в ціні сягає приблизно 6-8 тисяч грн на квадратний метр", – додає оглядача ринку.

Зараз середня ціна на квадратний метр, за даними ЛУН, сягає:

у Львові – 48,1 тис. грн/кв.м;

– 48,1 тис. грн/кв.м; у Києві – 47,8 тис. грн/кв.м;

– 47,8 тис. грн/кв.м; в Ужгороді – 42 тис. грн/кв.м;

– 42 тис. грн/кв.м; у Дніпрі – 41,6 тис. грн/кв.м.

Фото: Ажіотажного попиту на житло в західних регіонах вже немає, він зник ще минулого року (facebook.com/lev.development)

Стабілізація цін. Чи подешевшають квадратні метри

"При тому треба розуміти, що умовно Полтава, Івано-Франківськ, Вінниця, Тернопіль хоч і відстають від гонитви середньозважених цін, на початку війни мали стрибок цін, що раніше не було характерно для цих регіонів. Зараз можемо сказати, що перебуваємо в умовному періоді стабілізації цін в західному регіоні. Ажіотажного попиту вже немає, він зник ще минулого року. При цьому ми розуміємо, що реальний, тобто платоспроможний попит в країні зараз обмежений", – коментує теперішню тенденцію співрозмовниця.

Вона вважає: поки регіони-рекордсмени залишаються хабами, часто-густо перенаселеними внутрішньо переміщеними особами, чекати якогось суттєвого відкату цін на нерухомість там ні на первинці, ні на вторинці не варто.

"Тому сподіватись, що "колись воно впаде", марна справа: надалі ціни будуть залишатися приблизно у такому ж діапазоні, аж допоки велика частина переселенців не повернуться додому і ринок не стабілізується. І навіть за цих умов стабілізація не буде виглядати як падіння, скоріше як незначний відкат з урахуванням реального рівня попиту та ринкової кореляції попит/пропозиція на той момент", – пояснює вона.

Зараз же на первинному ринку будемо бачити незначне зростання вартості квадратних метрів, враховуючи зростання собівартості та стримувальний фактор у вигляді обмеженого платоспроможного попиту, зауважує Вікторія Берещак.