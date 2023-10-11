Подорожание на 150%. Как изменились цены на жилье в западных регионах Украины

Львов обгоняет Киев. Как выросли цены на квартиры на западе страны

Рост стоимости жилья в западных областях Украины иногда достигал от 70 до 150% в зависимости от уровня вакантности и спроса в том или ином регионе. На первичке цены значительно выросли во Львове, Ужгороде, Тернополе, Луцке, Черновцах, Ивано-Франковске, говорит Виктория Берещак.

Цены выросли в первом полугодии 2022 года и пока держатся на таком же высоком уровне, однако дальнейшей существенной динамики роста, связанной с ажиотажным спросом, уже нет.

"Сейчас на первичном рынке, как ни странно, Львов обгоняет Киев на пару процентов по средневзвешенной стоимости квадрата, а Днепр и Ужгород дышат в спину столицы, ведь разница в цене достигает примерно 6-8 тысяч грн на квадратный метр", – добавляет обозреватель рынка.

Сейчас средняя цена на квадратный метр, по данным ЛУН, достигает:

во Львове – 48,1 тыс. грн/кв.м;

– 48,1 тыс. грн/кв.м; в Киеве – 47,8 тыс. грн/кв.м;

– 47,8 тыс. грн/кв.м; в Ужгороде – 42 тыс. грн/кв.м;

– 42 тыс. грн/кв.м; в Днепре – 41,6 тыс. грн/кв. м.

Фото: Ажиотажного спроса на жилье в западных регионах уже нет, он исчез еще в прошлом году (facebook.com/lev.development)

Стабилизация цен. Подешевеют ли квадратные метры

"При этом нужно понимать, что условно Полтава, Ивано-Франковск, Винница, Тернополь хоть и отстают от погони средневзвешенных цен, в начале войны там тоже был скачок цен, что раньше не было характерно для этих регионов. Сейчас можем сказать, что находимся в условном периоде стабилизации цен в западном регионе. Ажиотажного спроса уже нет, он исчез еще в прошлом году. При этом мы понимаем, что реальный, то есть платежеспособный спрос в стране сейчас ограничен", – комментирует нынешнюю тенденцию собеседница.

Она считает: пока регионы-рекордсмены остаются хабами, часто перенаселенными внутренне перемещенными лицами, ждать какого-то существенного отката цен на недвижимость там ни на первичке, ни на вторичке не стоит.

"Поэтому надеяться, что "когда-то оно упадет", бесполезно: в дальнейшем цены будут оставаться примерно в таком же диапазоне, пока большая часть переселенцев не вернутся домой и рынок не стабилизируется. И даже при этих условиях стабилизация не будет выглядеть как падение, скорее как незначительный откат с учетом реального уровня спроса и рыночной корреляции спрос/предложение на тот момент", – объясняет она.

Сейчас на первичном рынке будем видеть незначительный рост стоимости квадратных метров, учитывая рост себестоимости и сдерживающий фактор в виде ограниченного платежеспособного спроса, отмечает Виктория Берещак.