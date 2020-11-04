Из-за подорожания тарифа на передачу электроэнергии закроется много бизнесов, - эксперт

Повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии приведет к закрытию многих предприятий из-за роста расходов.

Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам эксперта, рост тарифов на передачу тока увеличит себестоимость продукции и услуг предприятий, и соответственно цена на них вырастет. Но при нынешней низкой покупательной способности населения, уровень реализации продукции и услуг будет снижаться.

По его мнению, в нынешней ситуации вследствие повышения тарифов, предприниматели вынуждены будут закрывать свой бизнес.

"Любое увеличение (тарифов - ред.) увеличивает себестоимость продукции, которая продается на рынке. Несмотря на желание продавцов продавать дороже, мы имеем с вами обнищание населения и падение доходов населения... Поэтому, бесспорно, это тяжело, бесспорно, это плохо, бесспорно, мы будем видеть, что предприятия будут закрываться. У меня есть большие сомнения по поводу выживания многих бизнесов у людей", - сказал Пендзин.

Он также обратил внимание, что даже при нынешнем уровне тарифов, происходит падение промышленного производства. "И при старых ценах промышленность падала. Относительно прошлого года минус 7,8", - отметил эксперт.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн/МВт-час.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.