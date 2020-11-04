Підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії призведе до закриття багатьох підприємств через зростання витрат.

Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами експерта, зростання тарифів на передачу струму збільшить собівартість продукції та послуг підприємств, і відповідно ціна на них зросте. Але при нинішній низькій купівельній спроможності населення, рівень реалізації продукції та послуг буде знижуватись. На його думку, в нинішній ситуації внаслідок підвищення тарифів, підприємці змушені будуть закривати свій бізнес.

"Будь-яке збільшення (тарифів - ред.) збільшує собівартість продукції, яка продається на ринку. Попри бажання продавців продавати дорожче, ми маємо з вами зубожіння населення і падіння доходів населення…Тому, безперечно, це важко, безперечно, це погано, безперечно, ми будемо бачити, що підприємства будуть закриватися. В мене є великі сумніви з приводу виживання багатьох бізнесів у людей", - сказав Пендзин.

Він також звернув увагу, що навіть при нинішньому рівні тарифів, відбувається падіння промислового виробництва. "І при старих цінах промисловість падала. Стосовно минулого року мінус 7,8", - зазначив експерт.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

Своєю чергою провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.