Подорожание стоимости проезда в Киеве рассмотрит суд

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Окружной административный суд Киева сегодня, 19 июля, открыл производство по делу о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

Сообщается, что Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте, в частности, в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Напомним, сегодня депутаты Киевского городского совета не смогли проголосовать за отмену повышения стоимости проезда в общественном транспорте столицы до 8 гривен.

На рассмотрение было вынесено решение о запрете на рост стоимости проезда в киевском транспорте до момента введения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита метрополитена столицы и "Киевпастранса".