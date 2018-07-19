Подорожание стоимости проезда в Киеве рассмотрит суд

Новости Общество 19.07.2018 - 16:25
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Окружной административный суд Киева сегодня, 19 июля, открыл производство по делу о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

Сообщается, что Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте, в частности, в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Подорожание стоимости проезда в Киеве рассмотрит суд

Напомним, сегодня депутаты Киевского городского совета не смогли проголосовать за отмену повышения стоимости проезда в общественном транспорте столицы до 8 гривен.

На рассмотрение было вынесено решение о запрете на рост стоимости проезда в киевском транспорте до момента введения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита метрополитена столицы и "Киевпастранса".

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Теги:  Киев,  транспорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС