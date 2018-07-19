Подорожание стоимости проезда в Киеве рассмотрит суд
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о повышении стоимости проезда в общественном транспорте
Окружной административный суд Киева сегодня, 19 июля, открыл производство по делу о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.
Сообщается, что Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте, в частности, в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.
Напомним, сегодня депутаты Киевского городского совета не смогли проголосовать за отмену повышения стоимости проезда в общественном транспорте столицы до 8 гривен.
На рассмотрение было вынесено решение о запрете на рост стоимости проезда в киевском транспорте до момента введения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита метрополитена столицы и "Киевпастранса".