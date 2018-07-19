Подорожчання вартості проїзду в Києві розгляне суд

Окружний адміністративний суд Києва відкрив виробництво у справі про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні, 19 липня, відкрив виробництво у справі про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці. Про це йдеться в повідомленні суду в Facebook.

Повідомляється, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив виробництво у справі про встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті, зокрема, в метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері і у міській електричці.

Нагадаємо, сьогодні депутати Київської міської ради не змогли проголосувати за скасування підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці до 8 гривень.

На розгляд було винесено рішення про заборону на зростання вартості проїзду в київському транспорті до моменту введення автоматизованого обліку оплати проїзду та проведення аудиту метрополітену столиці і "Київпастрансу".