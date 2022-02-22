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Как подорожали социально значимые товары за неделю: мониторинг Минэкономики

Автор: Александр Белоус

Министерство экономики обнародовало данные мониторинга цен на социально значимые товары за неделю с 14 по 18 февраля 2022 года. Среди 30 товаров подорожали, хлеб, мясо, овощи и бензин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

По данным мониторинга в целом по Украине зафиксирован рост цен:

  • батон на 0,4% до 17,39 гривен за килограмм,
  • хлеб ржаной, пшенично-ржаной - на 0,5% до 25,86 гривен за килограмм,
  • говядина - на 1,1% до 222,09 гривен за килограмм,
  • сметана жирностью до 15% - на 0,8% до 68,76 гривен за килограмм,
  • масло подсолнечное - на 0,9% до 54,69 гривен за литр,
  • свекла - на 2,4% до 18,36 гривен за килограмм.

В то же время яйца куриные категории С1 подешевели на 0,5% до 30,01 гривен за десяток.

Бензин А-95 за неделю подорожал на 2,0% до 34,78 гривен за литр, дизельное топливо - на 2,0% до 33,89 гривен за литр.

Напомним, Кабинет министров 12 января принял распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков". В перечень вошли 30 позиций, среди которых хлеб, масло, гречка, молоко, мясо, антибиотики, одноразовые маски, топливо.

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Министерство экономикиЦены на продукты