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Як подорожчали соціально значущі товари за тиждень: моніторинг Мінекономіки

Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки оприлюднило дані моніторингу цін на соціально значущі товари за тиждень з 14 по 18 лютого 2022 року. Серед 30 товарів подорожчали, хліб, м'ясо, овочі та бензин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.

За даними моніторингу в цілому по Україні зафіксовано зростання цін:

  • батон на 0,4% до 17,39 гривень за кілограм,
  • хліб житній, пшенично-житній - на 0,5% до 25,86 гривень за кілограм,
  • яловичина - на 1,1% до 222,09 гривень за кілограм,
  • сметана жирністю до 15% - на 0,8% до 68,76 гривень за кілограм,
  • Олія соняшникова - на 0,9% до 54,69 гривень за літр,
  • буряк - на 2,4% до 18,36 гривень за кілограм.

Разом з тим яйця курячі категорії С1 подешевшали на 0,5% до 30,01 гривень за десяток.

Бензин А - 95 за тиждень подорожчав на 2,0% до 34,78 гривень за літр, дизельне паливо - на 2,0% до 33,89 гривень за літр.

Нагадавши, Кабінет міністрів 12 січня прийняв розпорядження "Про заходи з моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійшли 30 позицій, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, паливо.

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