Як подорожчали соціально значущі товари за тиждень: моніторинг Мінекономіки

Міністерство економіки оприлюднило дані моніторингу цін на соціально значущі товари за тиждень з 14 по 18 лютого 2022 року. Серед 30 товарів подорожчали, хліб, м'ясо, овочі та бензин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.
За даними моніторингу в цілому по Україні зафіксовано зростання цін:
Разом з тим яйця курячі категорії С1 подешевшали на 0,5% до 30,01 гривень за десяток.
Бензин А - 95 за тиждень подорожчав на 2,0% до 34,78 гривень за літр, дизельне паливо - на 2,0% до 33,89 гривень за літр.
Нагадавши, Кабінет міністрів 12 січня прийняв розпорядження "Про заходи з моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійшли 30 позицій, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, паливо.