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Подоляк про звільнення Херсона та реакцію жителів: "русский мир" помер

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Київ, Субота 12 листопада 2022 12:59
Подоляк про звільнення Херсона та реакцію жителів: "русский мир" помер Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Херсона радіють звільненню свого міста від окупантів і тепло зустрічають ЗСУ. Це означає, що плани РФ про так званий "русский мир" не здійснилися.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк порівняв, як жителі Херсона з протестами у лютому "зустрічали" російських окупантів, і як зараз вони радіють українським військовим. Він наголосив, що реакція українців говорить сама за себе.

"Рускій мір як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні - помер. Його ненавидять", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові зайшли до Херсона і поступово беруть місто під контроль.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що наразі у звільнених населених пунктах Херсонської області проводять стабілізаційні заходи.

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