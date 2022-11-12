Подоляк про звільнення Херсона та реакцію жителів: "русский мир" помер
Жителі Херсона радіють звільненню свого міста від окупантів і тепло зустрічають ЗСУ. Це означає, що плани РФ про так званий "русский мир" не здійснилися.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Подоляк порівняв, як жителі Херсона з протестами у лютому "зустрічали" російських окупантів, і як зараз вони радіють українським військовим. Він наголосив, що реакція українців говорить сама за себе.
"Рускій мір як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні - помер. Його ненавидять", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові зайшли до Херсона і поступово беруть місто під контроль.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що наразі у звільнених населених пунктах Херсонської області проводять стабілізаційні заходи.
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