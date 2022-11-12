ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подоляк об освобождении Херсона и реакции жителей: "русский мир" умер

Новина українською →
Киев, Суббота 12 ноября 2022 12:59
Подоляк об освобождении Херсона и реакции жителей: "русский мир" умер Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Херсона радуются освобождению своего города от оккупантов и тепло встречают ВСУ. Это значит, что планы РФ о так называемом "русском мире" не осуществились.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Подоляк сравнил, как жители Херсона с протестами в феврале "встречали" российских оккупантов, и как сейчас они радуются украинским военным. Он подчеркнул, что реакция украинцев говорит сама за себя.

"Русский мир как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи - умер. Его ненавидят", - отметил он.

Напомним, вчера стало известно, что украинские военные вошли в Херсон и постепенно берут город под контроль.

Генштаб ВСУ сообщает, что в настоящее время в освобожденных населенных пунктах Херсонской области проводятся стабилизационные мероприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Херсон Российская Федерация
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше